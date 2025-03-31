Минобороны подало иски к РЖД на 90 млн рублей

Министерство обороны России подало несколько исков к ОАО «Российские железные дороги» на общую сумму 90 миллионов рублей. Однако детали этих исковых заявлений пока не раскрываются, сообщили ТАСС в Арбитражном суде Москвы.

«В Арбитражный суд Москвы поступили исковые заявления от истца в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице ОАО "Российские железные дороги" на общую сумму 90 млн 391 тыс. 837 рублей», — сообщили в суде.

В инстанции также обратили внимание на то, что сумма исковых требований, предъявленных министерством к РЖД по самому крупному из всех исков, составляет 34 миллиона 323 тысячи 707 рублей.

В начале февраля стало известно, что Минобороны подало иск в Арбитражный суд Москвы на сумму 5,5 миллиона рублей против ОАО «Российские железные дороги». На данный момент некоторые иски еще не приняты судом.

Ранее суд в Свердловской области принял решение восстановить в должности сторожа одной из воинских частей и обязал Минобороны выплатить ему компенсацию за незаконное увольнение. Оборонное ведомство обязали заплатить мужчине 50 тысяч рублей за моральный ущерб, а также 4,7 миллиона рублей за 271 день вынужденного прогула.