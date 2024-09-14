Раскрыта коррупционная схема в Минтруда и соцразвития Северной Осетии

Минтруда и соцразвития Северной Осетии заключило 53 госконтракта с нарушениями

Фото: РИА «Новости»

Уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении ряда чиновников Министерства труда и социального развития Северной Осетии связано с заключением 53 госконтрактов без конкурсных процедур на сумму 35 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

В ходе проведенной проверки при участии сотрудников регионального управления ФСБ выяснилось, что чиновники с января 2022 года по май 2023 заключили 53 госконтракта на 35 миллионов рублей с единственным поставщиком товаров. Никаких тендеров они не проводили.

Против чиновников завели уголовное дело о превышении должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору.

В минувшую пятницу, 13 сентября, глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что министр труда и социального развития региона Алина Айдарова стала фигурантом уголовного дела из-за нарушений при заключении государственных контрактов.

Глава региона отказался раскрыть подробности дела, но встал на защиту руководителя министерства. Меняйло подчеркнул, что хорошо знает Айдарову как одного из лучших сотрудников правительства.

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