Министра транспорта Башкирии задержали за получение взятки | 360°

Криминал 07 мая 2024, 09:21 Министра транспорта Башкирии задержали за получение взятки Глава Минтранса Башкирии Клебанов задержан за получение взятки

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Министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова задержали по делу о получении взятки. Его освободили от должности, сообщили в пресс-службе главы региона Радия Хабирова.

«Министра задержали правоохранительные органы, ему вменяется получение взятки в особо крупном размере. В настоящее время силовики проводят оперативные мероприятия», — указали в администрации.

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Глава республики решил уволить министра после того, как информация о совершенном преступлении подтвердилась. По данным пресс-службы, Хабиров неоднократно говорил о том, что в его команде нет места взяточникам. Глава региона продолжит работать с правоохранителями, чтобы «очистить органы власти от недобросовестных людей, совершающих противоправные поступки».

Клебанов находился на посту министра с декабря 2022 года.

Заместитель министра обороны Тимур Иванов стал фигурантом дела о получении взятки в особо крупном размере. По предварительным данным следствия, он покровительствовал подрядчикам Минобороны, за что на принадлежащих ему объектах делали бесплатный ремонт.