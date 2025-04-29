Милонов рассказал о происшествии в вейп-ларьке в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону на депутата Милонова напали в ларьке с контрафактными вейпами

Неадекватеный мужчина напал на депутата Госдумы Виталия Милонова при проверке ларька по продаже вейпов. Парламентарий сообщил 360.ru подробности произошедшего.

Милонов посетил в Ростове-на-Дону кафедральный собор. И на выходе заметил ларек по продаже вейпов с большими открытыми витринами.

«Зашел туда и увидел, что там вся продукция почти без марок, без честного знака. Похоже на контрафакт. Вызвал полицию. Полиция приехала вовремя. Стали проводить описание продукции, проверку каждой пачки. Как ворвался неадекватный человек, стал толкать меня, сотрудников полиции», — рассказал депутат.

Дебошира задержали. По словам Милонова, мужчина был либо сильно пьян, либо под наркотическими веществами. Депутат рассказал, что не стал давать отпор нападавшему, в итоге его задержала полиция.

Ранее Милонов заявил, что не поддерживает идею о сокращении рабочего времени для женщин. Он отметил, что эту задумку невозможно реализовать.