Депутат Милонов не поддержал идею сократить рабочее время женщинам

Депутат Государственной думы Виталий Милонов в разговоре с RT выразил мнение о невозможности реализации инициативы по сокращению рабочего времени для женщин на один час.

Парламентарий подчеркнул, что работодатели оценивают женщин-сотрудников не по половому признаку, а по их профессиональным качествам.

«Как бы нам ни хотелось порадовать наших женщин, боюсь такие предложения лишены возможности реализации», — отметил Милонов.

По его словам, если у женщины есть желание, она всегда найдет время на семью, независимо от продолжительности рабочего дня. Это же касается и мужчин, добавил народный избранник.