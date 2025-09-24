На Урале рецидивист зарезал академика наук

В Свердловской области рецидивист зарезал известного академика наук Евгения Яшина. Злоумышленника задержали и отправили в СИЗО, сообщила пресс-служба Красноуфимского районного суда.

Суд арестовал обвиняемого в убийстве Сираева Ф. Органы предварительного расследования обвинили мужчину в совершении умышленного убийства. Труп ученого обнаружили на днях в Красноуфимске.

«Суд согласился с доводами следователя и избрал обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей по 21 ноября 2025 года», — уточнили в пресс-службе суда.

Постановление пока еще не вступило в законную силу.

Ученого убили утром 22 сентября, когда он шел на работу в свою антикварную лавку. По пути он встретил своего клиента Сираева. Между ними произошел конфликт.

По версии следствия, между ними произошел конфликт. Сираев несколько раз ударил ученого ножом, Яшин скончался на месте. Рецидивист скрылся с места происшествия.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, полицейские задержали подозреваемого на берегу местной реки и изъяли у него нож, а также куртку со следами, похожими на кровь. За Сираевым числится несколько судимостей.

