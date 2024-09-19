Мигранты пытались насильно посадить девочек в машину в Саратовской области

Бастрыкину доложат о деле мигрантов, пристававших к девочкам под Саратовом

Председателю СК РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования дела по факту незаконных действий в отношении несовершеннолетних девочек в Саратовской области. Об этом сообщил Telegram-канал Следкома .

По данным следователей, двое мигрантов пытались посадить девочек в машину. Один из иностранцев даже удерживал ребенка. Следователи возбудили уголовное дело после случившегося.

Ранее Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о расследовании дела против приезжего из Узбекистана. По данным СК, мигрант набросился на москвичку и изнасиловал ее. Нападавшего задержали, суд арестовал его.

Еще одно дело завели против мигрантов в Подмосковье. В селе Верея Раменского городского округа приезжие избили человека до смерти. Как рассказала дочь погибшего, обидчики проживали в России нелегально.