Бастрыкин затребовал доклад по делу об изнасиловании мигрантом москвички

Приезжий из Узбекистана набросился на москвичку и изнасиловал ее. Мигранта задержали и арестовали, против него возбудили уголовное дело. Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о ходе следствия, сообщила пресс-служба ведомства.

В СК сообщили — 14 сентября гражданин Узбекистана напал на незнакомку в столице и изнасиловал ее. Правоохранители возбудили уголовное дело, напавшего задержали, а суд арестовал его.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил главе ГСУ СК по Москве Андрею Стрижову представить доклад о ходе расследования дела.

Мигрант набросился на москвичку на Чертановской улице, недалеко от жилого дома. Столичные следователи выяснили, что задержанный находился в Москве нелегально. Его проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений в столице.

Нелегалы избили жители Вереи, мужчина умер от полученных травм. Мигрантов удалось выследить и задержать. Суд отправил их под стражу.