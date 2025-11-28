Мигранту, забившему до смерти мигранта в Щелкове, заменили приговор: 8 лет вместо условки

Уроженец Узбекистана Шомил Тошов получил восемь лет колонии строгого режима за избиение до смерти глухонемого инвалида Геннадия Черникова в Щелково. Об этом сообщила член Совета по правам человека при президенте России и главный редактор ИА «Регнум» Марина Ахмедова.

«Иностранцу, который убил глухонемого инвалида Геннадия Черникова в Щелкове, поменяли приговор. Теперь суд ему назначил восемь лет колонии строгого режима вместо одного года условно и 700 тысяч штрафа», — написала она в своем Telegram-канале.

После общественного резонанса Московский областной суд отменил приговор Щелковского суда и вынес новый.

Речь идет о резонансном деле об избиении инвалида в Щелкове. В конце июля Геннадий Ч., глухонемой инвалид детства, возвращался домой после собеседования. По пути он заметил двух молодых людей, копавшихся в мусоре, и сделал им замечание.

Один из приезжих напал на него. Незнакомец несколько раз ударил его по голове, а затем пнул ногой в грудь. От полученных травм пострадавший скончался.

Изначально мужчине предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти потерпевшего. Наказание по этой статье — до 15 лет тюрьмы. Однако Щелковский суд смягчил статью. Щелковская городская прокуратура не согласилась с решением суда. Гособвинитель запрашивала для фигуранта восемь лет колонии строгого режима.