«Якобы папа назвал его чуркой»: мигрант расправился с глухонемым и получил условку
В Московской области мигрант расправился с инвалидом и получил год условно, а его подельника просто депортировали из страны. Дочь погибшего шокирована исходом дела. И не только она. Подробности — в материале 360.ru.
Расправа над инвалидом в Щелкове
На мужчину напали вечером 20 июля этого года на улице Рудакова в Щелкове. В прокуратуре уточняли, что погибший был инвалидом с детства. По неизвестной причине между ним и 33-летним прохожим вспыхнул конфликт.
Во время ссоры инвалида начали жестоко бить: он получил удары по голове. Но на этом обидчик не остановился и пихнул пострадавшего ногой в грудь, после чего тот рухнул на асфальт и умер. Избиение попало на камеру видеонаблюдения. Ролик публиковали в Telegram-канале надзорного ведомства.
«Щелковская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по данному факту (ч. 4 ст. 111 УК РФ)», — подчеркнули тогда в пресс-службе.
Там же добавили, что злоумышленника оперативно задержали и предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Суд отправил его в СИЗО.
Что рассказала дочь погибшего
Дочь убитого Елена Ч. в беседе с MSK1.RU рассказала, что ее отец столкнулся с двумя иностранцами — Тошовым и Боймуродовым, — когда те сидели на контейнере, и, по ее словам, сделал им замечание. Что, видимо, вывело мужчин из себя.
«Они сидели на контейнере, он подошел сделать, как я понимаю, замечание. Дальше Тошов начал его бить, папа упал, и все на этом», — отметила собеседница издания.
Елена подчеркнула, что в дальнейшем Тошов утверждал, что между ним и глухонемым якобы произошел именно словесный конфликт.
«Якобы папа назвал чуркой его. Ну извините, он глухонемой человек — ни речи, ни слуха. Как вообще что-то мог сказать в его сторону?» — поразилась женщина.
Суд и приговор
Отец Елены получил переломы ребер, черепно-мозговую травму и перелом черепа в результате падения. Согласно данным экспертизы, между причинением тяжкого вреда здоровью и смертью установлена «прямая причинно-следственная связь».
Сторона защиты на заседании суда потребовала переквалифицировать дело из умышленного причинения вреда в причинение смерти по неосторожности, продолжила дочь погибшего. По ее словам, адвокаты утверждали, что якобы ни органы предварительного следствия, ни суд не установили намерения Тошова убить ее отца.
Также защита фигурантов дела настаивала, что Тошов и Боймурудов не спрятали труп, а якобы купили воду и пытались привести избитого в чувство. Затем унесли его с дороги, чтобы потерпевший не попал под машину.
Дочь добавила, что в заключении не указали наличие у погибшего несовершеннолетнего ребенка. При этом Тошев заявил, что у него двое детей и мать в коме, однако никаких доказательств не предоставил.
В итоге суд приговорил его к одному году условно, а Боймурудова и вовсе оправдал. Елене вместо 10 миллионов компенсации морального ущерба инстанция постановила выплатить 700 тысяч рублей.
Приговор по громкому делу поразил не только дочь погибшего. Известный блогер Сергей Колясников признался, что все еще находится в прострации от этого решения.
«То есть мигрант-нелегал убил инвалида, отца двоих детей. Днем, под камеру. Затем они с подельником спрятали труп, пытались скрыться, в суде требовали переводчика. Вердикт суда: год условно — убийце, подельнику вообще ничего», — возмутился он.
По данным источника 360.ru, Щелковская городская прокуратура на всех стадиях уголовного и судебного следствия по настоящему уголовному делу настаивала на квалификации действий виновного лица по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).
«С учетом постановленного приговора, которым подсудимый Тошов признан виновным по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) городская прокуратура не согласилась с переквалификацией деяния и назначенным наказанием, и обжаловала приговор в апелляционной порядке в Московский областной суд», — подчеркнул он.