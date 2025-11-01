«Якобы папа назвал его чуркой»: мигрант расправился с глухонемым и получил условку

В Московской области мигрант расправился с инвалидом и получил год условно, а его подельника просто депортировали из страны. Дочь погибшего шокирована исходом дела. И не только она. Подробности — в материале 360.ru.

Расправа над инвалидом в Щелкове

На мужчину напали вечером 20 июля этого года на улице Рудакова в Щелкове. В прокуратуре уточняли, что погибший был инвалидом с детства. По неизвестной причине между ним и 33-летним прохожим вспыхнул конфликт.

Во время ссоры инвалида начали жестоко бить: он получил удары по голове. Но на этом обидчик не остановился и пихнул пострадавшего ногой в грудь, после чего тот рухнул на асфальт и умер. Избиение попало на камеру видеонаблюдения. Ролик публиковали в Telegram-канале надзорного ведомства.

«Щелковская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по данному факту (ч. 4 ст. 111 УК РФ)», — подчеркнули тогда в пресс-службе.

Там же добавили, что злоумышленника оперативно задержали и предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Суд отправил его в СИЗО.

Что рассказала дочь погибшего

Дочь убитого Елена Ч. в беседе с MSK1.RU рассказала, что ее отец столкнулся с двумя иностранцами — Тошовым и Боймуродовым, — когда те сидели на контейнере, и, по ее словам, сделал им замечание. Что, видимо, вывело мужчин из себя.

«Они сидели на контейнере, он подошел сделать, как я понимаю, замечание. Дальше Тошов начал его бить, папа упал, и все на этом», — отметила собеседница издания.

Елена подчеркнула, что в дальнейшем Тошов утверждал, что между ним и глухонемым якобы произошел именно словесный конфликт.

«Якобы папа назвал чуркой его. Ну извините, он глухонемой человек — ни речи, ни слуха. Как вообще что-то мог сказать в его сторону?» — поразилась женщина.