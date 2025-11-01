Приговор мигранту, расправившемуся с инвалидом в Щелкове, обжаловали в Мособлсуде

Источник 360.ru: мягкий приговор по делу о гибели инвалида в Щелкове обжаловали

Щелковская городская прокуратура не согласилась с решением суда по делу о гибели глухонемого инвалида и обжаловала приговор. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его словам, городская прокуратура на всех стадиях судебного следствия по этому делу настаивала на квалификации действий виновного по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».

«С учетом постановленного приговора, которым подсудимый признан виновным по ч. 1 ст. 109 УК РФ („Причинение смерти по неосторожности“), городская прокуратура не согласилась с переквалификацией деяния и назначенным наказанием и обжаловала приговор в апелляционном порядке в Московский областной суд», — подчеркнул он.

Отдельно собеседник 360.ru обратил внимание. что гособвинитель запрашивала для фигуранта восемь лет колонии строгого режима.

Речь идет о громком деле об избиении инвалида в Щелкове. Мужчина погиб в конце июля после того, как на него набросился приезжий — ударил несколько раз по голове, а потом пихнул ногой в грудь. Пострадавший упал на землю и скончался.