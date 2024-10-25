Мигрант, забивший до смерти искусствоведа Кирсанову, был нелегалом

Мужчина, избивший до смерти известного искусствоведа и бывшую преподавательницу Театрального института имени Бориса Щукина Раису Кирсанову, находился в России нелегально. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило РИА «Новости» .

Подозреваемый в преступлении — гражданин Киргизии. Ему 39 лет, сообщал ранее источник «Регнума». По его данным, иностранец напал на Кирсанову в ее же квартире на Открытом шоссе, попав в жилище случайно: он просто слонялся по подъезду в невменяемом состоянии и дергал ручки дверей.

Полицию на место вызвали соседи — они пожаловались на шум. Прибывшая полиция нашла дебошира в квартире Кирсановой. Там же обнаружили и ее — она была сильно избитая, но еще живая. Пострадавшую экстренно отвезли в больницу, поместили в нейрореанимацию, но травмы были слишком тяжелые. Врачи не смогли спасти жить писательницы — она скончалась, не приходя в сознание.

А мигрант заявил, что ничего не помнит. Против него возбудили дело по двумя статьям.