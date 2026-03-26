Мгновенная карма: в Башкирии мужчина украл системный блок и тут же его разбил

Житель Стерлитамака хотел украсть системный блок, но тут же уронил его и разбил

В Стерлитамаке мужчина попытался ночью украсть системный блок из компьютерного клуба, однако далеко уйти не сумел. Подробности этой истории рассказал 360.ru источник в правоохранительных органах Башкирии.

Выйдя на улицу, мужчина поскользнулся на лестнице и упал, выронив добычу. Блок разбился. Незадачливому воришке пришлось уходить ни с чем. Теперь его ищет полиция.

Ранее в Кемеровской области поймали грабителя-неудачника, который пришел в супермаркет с пневматическим пистолетом и попытался забрать из кассы всю дневную выручку, однако зацепился плащом за прилавок, испугался и сбежал.

Незадачливый разбойник оказался ранее судимым. Теперь, вероятно, он снова отправится за решетку на срок до 10 лет.