Грабитель-неудачник в зеленом плаще пытался обнести супермаркет в Кузбассе

Полиция в Белове поймала 34-летнего неудавшегося грабителя. Продавщица супермаркета не побоялась пневматического пистолета и отказалась отдавать выручку, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Кемеровской области — Кузбассу.

В полицию обратилась владелица магазина. По ее словам, перед закрытием пришел мужчина в зеленом плаще и, угрожая продавщице пистолетом, потребовал отдать выручку. Женщина не обратила на него внимания и продолжила заполнять журнал.

Из склада вышла другая продавщица. Грабитель бросился к ней, но зацепился плащом за прилавок, испугался и сбежал. Неудавшееся ограбление попало на запись камеры видеонаблюдения.

Следователь отдела МВД России «Беловский» возбудил уголовное дело по статье о разбое. Преступника поймали, им оказался 34-летний рецидивист. Пистолет, которым он угрожал продавщицам, был пневматический. Подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы.

