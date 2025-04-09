09 апреля 2025 19:06 Место убийства 10-летнего мальчика в Дмитрове сняли на видео 0 0 0 Эксклюзив

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В поселке Некрасовском Дмитровского городского округа полицейские задержали 14-летнего подростка, подозреваемого в расправе над 10-летним мальчиком. Кадры с места убийства ребенка оказались в распоряжении 360.ru.

Соседка пострадавшей семьи в беседе с 360.ru рассказала, что родители погибшего ребенка приехали на заработки в Россию из Киргизии. В семье еще растет маленькая дочь. «У них тишина и порядок всегда были, всегда приветливые. Никаких скандалов не замечалось. Мальчик ходил в школу, гулял только рядом с домом. Подозреваемый часто приезжал к своей бабушке. Возможно, в этот раз также был в гостях и вышел на улицу, чтобы поиграть с местными детьми», — предположила она.

По словам женщины, дети всегда играли, катались на велосипедах или самокатах. С детской площадки доносился смех, и никто не мог предположить, что с ними может что-то случиться, резюмировала собеседница 360.ru.

По данным Следственного комитета, убийство произошло рядом с жилым домом. Полицейские заметили подозреваемого в преступлении на железнодорожной станции Икша и задержали. Он пытался инсценировать нападение на себя. Уголовное дело завели по статье об убийстве. В ближайшее время подростку предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова сообщила, что подросток нанес удар ножом 10-летнему мальчику после конфликта. Ребенка спасти не удалось. Дмитровская городская прокуратура устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего, а также контролирует ход и результат расследования.