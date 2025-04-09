Подросток зарезал 10-летнего знакомого в Дмитрове

В поселке Некрасовский Дмитровского городского округа 14-летний подросток поссорился с 10-летним знакомым и ударил его ножом. Ребенок умер от полученного ранения, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Вскоре полицейские заметили подозреваемого на железнодорожной станции Икша и задержали его по горячим следам.
Дмитровская городская прокуратура взяла случившееся на контроль. На месте происшествия работу правоохранительных органов координирует городской прокурор.
Ранее в Пятигорске подростки толпой накинулись на 20-летнего парня и забили его до смерти, а затем исписали тело оскорбительными надписями. Главному подозреваемому всего 14 лет. Причины, побудившие подростков на такую жестокость, устанавливаются.
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