Подросток зарезал 10-летнего знакомого в Дмитрове

В поселке Некрасовский Дмитровского городского округа 14-летний подросток поссорился с 10-летним знакомым и ударил его ножом. Ребенок умер от полученного ранения, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Вскоре полицейские заметили подозреваемого на железнодорожной станции Икша и задержали его по горячим следам.

Дмитровская городская прокуратура взяла случившееся на контроль. На месте происшествия работу правоохранительных органов координирует городской прокурор.

Ранее в Пятигорске подростки толпой накинулись на 20-летнего парня и забили его до смерти, а затем исписали тело оскорбительными надписями. Главному подозреваемому всего 14 лет. Причины, побудившие подростков на такую жестокость, устанавливаются.