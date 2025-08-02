Место гибели пытавшегося зарезать семью молодого москвича сняли на видео

В Москве молодой человек напал с ножом на родных, а после покончил с собой. В распоряжении 360.ru появились кадры с места происшествия.

На видео можно заметить, как правоохранительные органы проводят следственные действия около места ЧП. Тело мужчины обнаружили на углу дома.

Пресс-служба Следственного комитета по Москве сообщила, что троих членов семьи погибшего с ножевыми ранениями доставили в больницу, где им оказали медицинскую помощь.

СК завел уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Следователи назначат ряд судебных экспертиз, в том числе посмертную судебную психолого-психиатрическую экспертизу.

Ранее мужчину задержали на Кубани за попытку убить жену. Мучитель сковал ее руки наручниками, закрыл рот кляпом и положил в ванную. Женщине удалось выбраться из квартиры и позвать на помощь соседей.