Мэр Нижнекамска обратился к жителям после поножовщины в лицее

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев обратился к горожанам после поножовщины в лицее и призвал сохранять спокойствие. Видео появилось в его телеграм-канале .

По предварительным данным, нападавший взорвал три петарды, напал на уборщицу и попытался спрятаться.

«Все учащиеся школы эвакуированы, никто из них, слава богу, не пострадал», — подчеркнул он.

Глава города также отметил, что нападавшего задержали сотрудники полиции и Росгвардии, с ним работают. Жизни сотрудницы, которую школьник ранил ножом, ничто не угрожает. В городских школах проведут профилактические работы.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. По сообщению источника 360.ru, подросток мог мстить за некую девочку.