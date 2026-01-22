Мэр Нижнекамска обратился к жителям после поножовщины в лицее
Мэр Нижнекамска Радмир Беляев обратился к горожанам после поножовщины в лицее и призвал сохранять спокойствие. Видео появилось в его телеграм-канале.
По предварительным данным, нападавший взорвал три петарды, напал на уборщицу и попытался спрятаться.
«Все учащиеся школы эвакуированы, никто из них, слава богу, не пострадал», — подчеркнул он.
Глава города также отметил, что нападавшего задержали сотрудники полиции и Росгвардии, с ним работают. Жизни сотрудницы, которую школьник ранил ножом, ничто не угрожает. В городских школах проведут профилактические работы.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. По сообщению источника 360.ru, подросток мог мстить за некую девочку.