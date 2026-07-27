Матери пропавшей в Красноярске студентки не раскрыли обстоятельства гибели дочери

Мать пропавшей в Красноярске студентки: мне пока ничего не рассказали

В Красноярске обнаружили останки 20-летней студентки Екатерины Килиной, пропавшей в январе. Ее мать — Наталья Килина — сообщила 360.ru, что ей пока не раскрыли обстоятельства гибели дочери и подробности расследования.

По данным пресс-службы регионального главка СК, девушка ушла из дома на улице Елены Стасовой в ночь с 13 на 14 января 2026 года.

Днем она попала в объектив камеры видеонаблюдения на автозаправке по пути к стадиону «Ветлужанка». После этого студентка перестала выходить на связь.

Во время поисков в лесном массиве рядом с лыжным стадионом следователи обнаружили скелетированные останки. На месте также нашли одежду, соответствующую описанию вещей пропавшей, паспорт и мобильный телефон.

Генетическая экспертиза подтвердила, что останки принадлежали Килиной.

«У меня и сейчас ее нет», — сказала мать погибшей студентки, отвечая на вопрос о том, была ли у нее информация о гибели дочери.

По словам женщины, следователи пока не раскрыли ей никакие подробности.

«Потому что мне пока ничего не рассказывают», — сказала она.

Следствие назначило судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить точную причину смерти девушки.

Ранее полиция и волонтеры начали поиски 18-летней первокурсницы, пропавшей у реки в Коми. По словам очевидцев, девушку видел местный рыбак.