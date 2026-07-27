Матери пропавшей в Красноярске студентки не раскрыли обстоятельства гибели дочери
Мать пропавшей в Красноярске студентки: мне пока ничего не рассказали
В Красноярске обнаружили останки 20-летней студентки Екатерины Килиной, пропавшей в январе. Ее мать — Наталья Килина — сообщила 360.ru, что ей пока не раскрыли обстоятельства гибели дочери и подробности расследования.
По данным пресс-службы регионального главка СК, девушка ушла из дома на улице Елены Стасовой в ночь с 13 на 14 января 2026 года.
Днем она попала в объектив камеры видеонаблюдения на автозаправке по пути к стадиону «Ветлужанка». После этого студентка перестала выходить на связь.
Во время поисков в лесном массиве рядом с лыжным стадионом следователи обнаружили скелетированные останки. На месте также нашли одежду, соответствующую описанию вещей пропавшей, паспорт и мобильный телефон.
Генетическая экспертиза подтвердила, что останки принадлежали Килиной.
«У меня и сейчас ее нет», — сказала мать погибшей студентки, отвечая на вопрос о том, была ли у нее информация о гибели дочери.
По словам женщины, следователи пока не раскрыли ей никакие подробности.
«Потому что мне пока ничего не рассказывают», — сказала она.
Следствие назначило судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить точную причину смерти девушки.
Ранее полиция и волонтеры начали поиски 18-летней первокурсницы, пропавшей у реки в Коми. По словам очевидцев, девушку видел местный рыбак.