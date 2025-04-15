Мать в Канске рассказала, как расправилась с тремя детьми

Полиция задержала жительницу Канска по обвинению в убийстве трех детей. Пресс-служба Главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия показала видео допроса.

По версии следствия, 14 апреля 29-летняя женщина в доме на улице Герцена расправилась с четырехлетней дочерью и сыновьями восьми лет и семи месяцев. Следователь предъявил женщине обвинение по части второй статьи 105 УК России («Убийство трех малолетних, совершенное с особой жесткостью»).

«На допросе женщина пояснила, что задушила дочь, а сыновьям нанесла удары топором. Фигурантка помещена в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщил Следком.

Четвертый ребенок выжил, потому что во время убийства находился в школе. Жители Канска заявили, что мать всегда вела себя странно, состояла на учете в ПНД. Прошлой осенью отец избил одного из сыновей, поэтому органы опеки наблюдали за семьей.