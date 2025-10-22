Мать с дочерью, которых искали в Приморье, сами пришли в СК

Жительница Приморского края, которую с 6 октября разыскивали после того, как она забрала семилетнюю дочь из школы в Артеме, сама прибыла в СК, с ней ведет работу следователь. Об этом сообщил представитель регионального СУ СК в беседе с РИА «Новости» .

«Да. [Пришла сама], с ней работает следователь. Все хорошо», — заявил собеседник журналистов.

Поисковый отряд «Примпоиск» 7 октября сообщил о розыске семилетней девочки, пропавшей 6 октября после ухода из школы в Артеме. СК уточнило, что ребенка забрала мама без разрешения.

По данным следователей, идет разбирательство по делу о сексуальном насилии, совершенном против школьницы ее отчимом. Мать мешала расследованию, а жизнь ребенка была в опасности, поэтому его отправили в реабилитационный центр. Прокуратура начала проверки.

Ранее в Ярославле исчезла 14-летняя школьница. Она ушла из школы и не вернулась домой.