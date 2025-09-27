В Ярославле школьница бесследно исчезла после уроков

В Ярославле полторы недели продолжаются поиски пропавшей без вести 14-летней школьницы. Об этом сообщила пресс-служба поискового отряда «ЯрСпас».

Девочка 18 сентября ушла из школы в Дзержинском районе Ярославля и исчезла. Ей 14 лет, рост 164 сантиметра, светлые волосы и серо-голубые глаза. В последний раз ее видели в черных брюках и топе.

Волонтеры призвали распространить ориентировку по Ярославлю. О местонахождении подростка можно сообщить в полицию или на горячую линию «ЯрСпас».

