Тюменскую школьницу похитили после уроков у всех на глазах

В селе Княжево Тюменской области неизвестные похитили школьницу после уроков. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash .

По информации источника, двое мужчин схватили 13-летнюю девочку и насильно усадили в серую машину марки Kia Rio.

Очевидцы рассказали, что подросток перед похищением попросила подругу подождать ее после занятий, так как за ней следил молодой человек.

По предварительным данным, машина неизвестных с раннего утра стояла рядом со школой, где училась девочка. В автомобиле находились молодой человек и взрослый мужчина с бородой.

Портал 72.ru уточнил, что на момент исчезновения школьница была одета в черные школьные штаны, короткую черную кожаную куртку и вязаный шарф. Сотрудники УМВД ведут поиски, но без привлечения волонтеров.

«Мы работаем в тесном взаимодействии с полицейскими. Им не требуется наше вмешательство. Мы подключимся, если помощь окажется необходима», — заявили в поисково-спасательном отряде отряда «ЛизаАлерт» Тюменской области.

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