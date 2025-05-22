Мать пригрозила сыну убийством в ПВЗ Челябинска и подпала под дело

Челябинский СК завел дело об истязаниях на избившую сына перед ПВЗ мать

Купивший без ведома матери питбайк десятилетний школьник из Челябинска испытал на себе тяжелую родительскую руку и несколько минут позора в пункте выдачи заказов, куда семья принесла покупку для возврата денег. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места.

На кадрах видно, как женщина, не стесняясь в выражениях, просила сотрудницу пункта выдачи заказа забрать питбайк, а если есть возможность — то и сына.

На эту историю обратили внимание следователи, которые завели уголовное дело об истязаниях.

В пресс-службе регионального СК уточнили, что мать угрожала сыну убийством, применением насилия, а также призналась, что уже избила его.

«У малолетнего на кадрах имеются телесные повреждения», — подчеркнули в пресс-службе.

Дело передали специалистам, которые оценят условия проживания и воспитания избитого мальчика, а также проверят работу органов системы профилактики.

Региональная прокуратура назначила проверку после публикации в СМИ видеозаписи, на которой мать высказывает сыну угрозы убийством. В ведомстве отметили, что при наличии оснований будут приняты необходимые меры.

В минувший вторник, 20 мая, липецкие следователи завели уголовное дело об истязании против многодетной матери из Лебедянского района. Женщина опубликовала в социальных сетях видео с издевательствами на своими детьми.