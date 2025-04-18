Мать оставила свою девятимесячную дочку с подругой, и на следующий день нашла ее мертвой

В Санкт-Петербурге расследуют смерть ребенка, оставленного матерью со знакомой. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального главка ГСУ СК России.

По версии следствия, мать девятимесячной девочки договорилась со своей знакомой о том, что та посидит с ее ребенком, пока ее не будет дома 16 апреля. Вернувшись на следующий день домой, женщина обнаружила, что ее дочь мертва, при этом «няни» там не оказалось.

Источник 360.ru сообщил, что семья погибшей на учете не состояла. Ее 37-летняя мама обратилась за помощью с ребенком к соседке, с которой они вместе делили квартиру на улице Савушкина. Мать младенца вышла на подработку и воспитывала девочку одна, потому что ее отец, 28-летний житель Дербента с ноября 2024 года арестован по делу о грабеже. Ее 36-летняя подруга, согласившаяся позаботиться о ребенке пока соседка на работе, вечером того же дня уехала на поезде в сторону Орла.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все причины и обстоятельства смерти ребенка.

Прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Причинение смерти по неосторожности», по факту смерти малолетней.

«В настоящее время по уголовному делу устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причины смерти ребенка», — сообщили в прокуратуре.

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