Стали известны подробности убийства двухлетнего мальчика в Москве

Убитого мальчика по улице Твардовского в Москве били кулаками и об стену

Прокуратура Москвы раскрыла подробности убийства двухлетнего мальчика, которого обнаружили в квартире на улице Твардовского. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ведомства.

Следствие предъявило обвинение 45-летнему дедушке погибшего по статье об убийстве малолетнего, который заведомо находился в беспомощном состоянии. Подозреваемый частично признал свою вину.

По данным расследования, в начале апреля мужчина в пьяном угаре жестоко расправился с собственным внуком. Трагедия произошла в квартире на улице Твардовского. Обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, сначала избил ребенка кулаками по голове и телу, а затем стал швырять его о стену и пол. От полученных травм мальчик скончался на месте.

Суд в ближайшие дни выберет для обвиняемого меру пресечения до вынесения приговора.

Ранее жестокое убийство произошло в селе Тумкино Ульяновской области. Девочку-подростка нашли зарубленной топором в подвале, в ее убийстве подозревают двух местных жителей.