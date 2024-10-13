Мать напоила двухлетнего мальчика уксусом в Подольске

Напоившая уксусом двухлетнего сына уроженка Таджикистана в Подольске стала фигуранткой уголовного дела. Ее заподозрили в покушении на убийство, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СКР по Московской области.
Семья 12 октября находилась около дома по улице Большая Серпуховская. Мать дала двухлетнему сыну детскую бутылочку с пищевой уксусной кислотой. Сначала едкую жидкость выпил ребенок, затем женщина. Оба попали в больницу в тяжелом состоянии.
Врачи диагностировали у ребенка отравление, химические ожоги горла, желудка и пищевода. Следователи возбудили уголовное дело по статьям 30 и 105 УК России «Покушение на убийство малолетнего», вместе с криминалистами изъяли бутылку от уксуса, детскую бутылочку и осмотрели жилье семьи.
В Калужской области полицейские задержали мужчину по подозрению в убийстве сына. Тело 12-летнего мальчика обнаружили в Обнинске.
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