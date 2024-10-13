Тело убитого 12-летнего мальчика нашли в Калужской области

В Обнинске произошло убийство 12-летнего мальчика. Полиция задержала его отца, сообщила пресс-служба прокуратуры Калужской области.
Тело мальчика с признаками насильственной смерти обнаружили 12 октября. Следком возбудил уголовное дело по части второй статьи 105 УК России «Убийство малолетнего». По подозрению в убийстве полиция задержала отца ребенка.
Следователи и криминалисты назначили комплекс неотложных следственных действий. Прокурор Калужской области Константин Жиляков взял расследование под личный контроль.
Еще одно убийство произошло в Химках, сообщил источник «Известий». Парень поругался с 47-летней матерью и несколько раз ударил ее ножом — в плечо, живот и спину. Женщина умерла через пять часов после госпитализации. Полицейские допросили свидетелей и задержали 21-летнего подозреваемого.
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