Тело убитого 12-летнего мальчика нашли в Калужской области

Тело мальчика с признаками насильственной смерти обнаружили 12 октября. Следком возбудил уголовное дело по части второй статьи 105 УК России «Убийство малолетнего». По подозрению в убийстве полиция задержала отца ребенка.

Следователи и криминалисты назначили комплекс неотложных следственных действий. Прокурор Калужской области Константин Жиляков взял расследование под личный контроль.

Еще одно убийство произошло в Химках, сообщил источник «Известий». Парень поругался с 47-летней матерью и несколько раз ударил ее ножом — в плечо, живот и спину. Женщина умерла через пять часов после госпитализации. Полицейские допросили свидетелей и задержали 21-летнего подозреваемого.