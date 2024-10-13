Мать-мигрантка напоила ребенка уксусом в Подмосковье

Переехавшая в Подольск с двухлетним ребенком из Таджикистана женщина напоила ребенка уксусной эссенцией, а после выпила жидкость сама. Пострадавшую вместе с сыном доставили в больницу в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба подмосковного главка СК.

По данным ведомства, попытку отравления ребенка мать провела в минувшую субботу, 12 октября, находясь в квартире на Большой Серпуховской улице. Купленную в магазине кислоту она перелила в детскую бутылочку и заставила ребенка выпить жидкость, а после употребила сама.

Мальчик получил химические ожоги горла, пищевода и желудка. Также врачи диагностировали у ребенка тяжелое отравление уксусной кислотой. Вместе с отравившейся матерью мальчик находится в больнице. Врачи оценили состояние пациентов как тяжелое.

Следователи завели уголовное дело о покушении на убийство несовершеннолетнего. Подозреваемой по делу проходит мать. Криминалисты осмотрели квартиру и забрали необходимые улики, в том числе тару для уксуса и детскую бутылочку. Сотрудники ведомства пообещали установить причины, по которым женщина пошла на такой шаг. Расследование уголовного дела взяла под свой контроль Подольская городская прокуратура.

В середине июля подмосковные следователи задержали 25-летнего жителя городского округа Балашиха, который на протяжении долгого времени подмешивал в продукты для матери и отчима химический яд. После ухудшения самочувствия семья обратилась к медикам, но они установить причины такого состояния не смогли. Тогда пострадавшие пошли к следователям, которые по результатам судебно-химической экспертизы завели уголовное дело о покушении на убийство.