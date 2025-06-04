Мать из Канска, зарубившую троих детей, этапируют в Москву

СК: зарубившую детей мать из Канска этапируют в Москву для проведения экспертизы

Жительницу Канска, которую обвиняют в убийстве троих родных детей, этапируют в Москву. Информацию об этом 360.ru подтвердили в пресс-службе СК по Красноярскому краю.

«Ее для проведения экспертизы туда этапируют», — заявили в ведомстве.

Экспертизу будут проводить в Федеральном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского.

Тела троих детей — четырехлетней девочки, восьмилетнего и семимесячного мальчиков — нашли в частном доме на улице Герцена 14 апреля. На допросе мать заявила, что дочь задушила, а сыновей зарубила топором. Четвертый ребенок, мальчик семи лет, выжил, потому что на момент ЧП был не дома.

С 2019 обвиняемая состоит на учете в ПДН с психическим заболеванием. За три недели до смерти детей она начала странно вести себя — уходила из дома ночью. Соседка семьи назвала женщину неадекватной.