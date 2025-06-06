«Манюни больше нет». Бывший муж забил ножом известного волонтера в Бурятии

В Бурятии экс-муж зарезал волонтера Лубсанову в лесу и покончил с собой

В Бурятии бывший муж волонтера поискового отряда «Лиза Алерт» Марии Лубсановой вывез экс-супругу в лес и убил, а затем покончил с собой. Эту информацию 360.ru подтвердил руководитель регионального отряда «Лиза Алерт» по республике Владимир Сиденов.

По его словам, у погибшей остался ребенок 16 лет, она активно участвовала в деятельности отряда.

«Трагедия произошла вчера, сейчас идет следствие. Никаких комментариев больше по этому поводу дать не могу», — сказал Сиденов.

Следственное управление СК России по Бурятии в Telegram-канале уточнило, что ЧП произошло возле села Ключи. Правоохранители завели дело по статье «Убийство».

По данным следствия, днем 5 июня подозреваемый на автомобиле привез бывшую супругу в лесной массив, где из ревности напал на нее и нанес удары ножом по различным частям тела, а затем свел счеты с жизнью. Их тела нашли в ходе организованных поисков спустя несколько часов.

Отряд «Лиза Алерт» по Бурятии в Telegram-канале отметил, что жизнь Лубсановой была ярким примером мужества, самоотверженности и бесконечной преданности делу помощи людям.

«Мария всегда была готова прийти на помощь, стремилась помогать в любых условиях, вдохновить и поддержать других своим примером. Весной она выезжала в качестве волонтера в Мариуполь. Мы будем помнить ее светлую улыбку, неугасимую веру в добро. Она навсегда останется в нашей памяти», — заявили в пресс-службе отряда.

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