Под Волгоградом сын зарубил топором отца, перекрасил волосы и сбежал

В Волгоградской области 15-летнего подростка заподозрили в жестоком убийстве отца. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

В одном из частных домовладений садоводческого товарищества Светлоярского района нашли тело местного жителя с множественными рублеными ранами конечностей и головы. Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство».

По подозрению в расправе над мужчиной силовики задержали его сына. Следствие установило, что между подозреваемым и отцом накануне произошел конфликт, в ходе которого подросток не менее 10 раз ударил его топором.

Затем парень взял документы, личные вещи, деньги и скрылся с места происшествия. В парикмахерской он попытался изменить свою внешность и осветлил волосы.

СК проводит следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Ранее жительница Москвы убила мать и засунула тело в пакет.