Маньяк по прозвищу Зодиак. Американка обвинила пожилого отца в серийных убийствах

DM: жительница США заявила, что ее 86-летний отец маньяк по прозвищу Зодиак

Жительница США обвинила своего 86-летнего отца в серии убийств. Американка предположила, что он может быть известным маньяком по прозвищу Зодиак, сообщило издание Daily Mail .

С таким признанием обратилась к пользователям соцсетей 43-летняя Мария Трефил еще 13 марта.

«Я дочь серийного убийцы», — написала она.

Она рассказала, что 15 лет назад ее отец-психиатр, Джон Трефил, рассказал ей «леденящую кровь историю», после чего она впервые заподозрила его в совершении убийства.

Мужчина якобы рассказал, что в 1960-х годах сознательно ввел одному из своих пациентов смертельную дозу препарата. Американка добавила, что позже отец признался ей «в убийстве одного человека примерно раз в месяц» в период с 1965 по 1995 год.

Таким образом на совести доктора Трефила могли бы быть сотни жертв, хотя полиция и не нашла никаких подтверждений словам его дочери. Женщина подозревает, что ее отец был знаменитым маньяком по прозвищу Зодиак, которого так и не поймали. Кроме того, предположила, что он косвенно связан с культом «Дети Бога».

Впервые американка обратилась к властям в 2017 году, обвиняя отца в преступлениях. В 2023 году — в управление шерифа округа Мендосино. При этом правоохранители и криминалисты провели расследования, но не нашли подтверждения ее обвинениям.

«Моя единственная версия заключается в том, что она психически больна», — заявил доктор Трефил.

Его супруга рассказала, что последние 30 лет ее супруг борется с болезнью Паркинсона.

Ранее ангарского маньяка Михаила Попкова обвинили еще в одном убийстве. Оно было совершено 14 лет назад.