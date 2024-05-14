Макаревичу пригрозили тюрьмой за нарушение закона об иноагентах | 360°

Криминал 14 мая 2024, 05:44 Макаревичу пригрозили тюрьмой за нарушение закона об иноагентах РИА «Новости»

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Лидеру группы «Машина времени» Андрею Макаревичу* грозит уголовное преследование до двух лет заключения из-за нарушения закона об иноагентах. Об этом заявили в правоохранительных органах, передал ТАСС.

«На сегодняшний день Макаревичу грозит уголовное дело по статье 330.1 УК РФ <…> Данный вопрос рассматривается. В случае возбуждения уголовного дела Макаревич может быть лишен свободы на срок до двух лет», — сказано в публикации.

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Помимо этого, артиста планируют проверить на экстремизм после его разговора с пранкерами Вованом и Лексусом, которые позвонили музыканту и представились украинским лидером Владимиром Зеленским. В ходе беседы исполнитель признался в поддержке ВСУ.

Ранее стало известно, что Таганский районный суд Москвы оштрафовал Макаревича* на 30 тысяч рублей. Причиной стало нарушение закона об иностранных агентах. До этого мужчина уже получал штраф за похожее правонарушение.

* Признан иноагентом на территории Российской Федерации.