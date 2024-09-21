Лжесоцработница похитила у пожилой москвички 1,7 миллиона рублей

Представившаяся сотрудницей социальной службы девушка под лживым предлогом проникла в квартиру пожилой москвички и похитила деньги. Подробности сообщила пресс-служба МВД России.

Перед визитом пенсионерке позвонили из якобы госорганизации и рассказали о денежной реформе, в рамках которой нужно заменить старые купюры на новые. Через некоторое время девушка пришла домой к пожилой москвичке и представилась сотрудником социальной службы.

«Под предлогом проведения процедуры обмена банкнот она зашла в квартиру и отвлекла хозяйку заполнением бессмысленных бумаг. Пока пожилая москвичка расписывалась в листках на кухне, аферистка прошла в другую комнату и похитила 1,7 млн рублей, после чего выбежала на улицу», — сообщили в МВД.

Полиции удалось задержать злоумышленницу. Ею оказалась 28-летняя ростовчанка, против нее возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере.

В Москве задержали двух мужчин, обещавших за деньги вернуть отправленного в зону СВО россиянина. Одним из них оказался стриптизер Стас Маугли.