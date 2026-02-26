Лжесотрудников ФСБ задержали в Санкт-Петербурге за вымогательство

Сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге членов ОПГ, вымогавших у местного предпринимателя крупную сумму денег. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

По данным следствия, вымогатели сами представлялись сотрудниками правоохранительных органов, хотя на самом деле ими не были. Кроме того, при обысках у них нашли больше 10 килограммов наркотиков, оружие и боеприпасы.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям. Причастных к преступлениям взяли под стражу. Ведется следствие.

Ранее сотрудники ФСБ задержали вымогателя из ростовской ОПГ, который шесть лет находился в межгосударственном розыске. Все это время бандит скрывался благодаря документам на чужое имя.