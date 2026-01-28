ФСБ задержала вымогателя из ОПГ, которого разыскивали почти шесть лет

Сотрудники ФСБ при силовой поддержке СОБРа задержали в Ростовской области участника ОПГ «Кладбищенские», который с апреля 2020 года находился в межгосударственном розыске за вымогательство. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

По данным следствия, с 2016 года задержанный вымогал деньги у предпринимателей, занимавшихся ритуальными услугами. В 2021 году Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заочно избрал ему меру пресечения. Все это время мужчина скрывался благодаря документам на чужое имя.

«Кладбищенские» входили в состав группировки «Сельмаш», члены которой в сентябре прошлого года получили различные тюремные сроки. Однако ее лидер — Нодари Асоян по прозвищу Нодар Руставский — скрылся, предположительно, на Украине.

