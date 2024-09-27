Личность стрелявшей в собиравшую ягоды пенсионерку в Ленобласти установили

Полиция выяснила, кто стрелял в сборщицу ягод в Ленобласти

Полиция задержала женщину, которую заподозрили в ранении пенсионерки, собиравшей ягоды в лесу под Всеволожском. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Задержанной оказалась 70-летняя женщина. Против нее возбудили уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью. Причины конфликта еще предстоит выяснить.

Стрельба произошла накануне днем. Местная женщина по имени Галина собирала клюкву на болоте и увидела рядом незнакомку. Та достала из куртки пистолет «Оса» и открыла огонь.

Галина обратилась за помощью в больницу, в тот же день ее выписали на амбулаторное лечение. Пострадавшая предположила, что у стрелявшей есть какие-то проблемы с психикой.

Ранее в Мытищах мужчина напугал посетителей пляжа на Пироговском водохранилище, неожиданно открыв стрельбу.