Личность стрелявшей в собиравшую ягоды пенсионерку в Ленобласти установили

Полиция задержала женщину, которую заподозрили в ранении пенсионерки, собиравшей ягоды в лесу под Всеволожском. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Задержанной оказалась 70-летняя женщина. Против нее возбудили уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью. Причины конфликта еще предстоит выяснить.
Стрельба произошла накануне днем. Местная женщина по имени Галина собирала клюкву на болоте и увидела рядом незнакомку. Та достала из куртки пистолет «Оса» и открыла огонь.
Галина обратилась за помощью в больницу, в тот же день ее выписали на амбулаторное лечение. Пострадавшая предположила, что у стрелявшей есть какие-то проблемы с психикой.
Ранее в Мытищах мужчина напугал посетителей пляжа на Пироговском водохранилище, неожиданно открыв стрельбу.
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