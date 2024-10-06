Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) дала признательные показания на первом допросе, но затем отказалась от них. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Лерчек допросили по делу о валютных операциях по переводу денег из России на счета нерезидентов по подложным документам.
Блогерше и ее бывшему мужу Артему Чекалину грозит до 10 лет тюрьмы за преступные махинации с валютой. Пару и их бизнес-партнера заподозрили в выводе из России более 250 миллионов рублей по подложным документам.
Артема Чекалина 4 октября отправили под домашний арест на один месяц и 22 суток. Тогда прошел суд нал Лерчек — ее отправили под домашний арест до 26 ноября. Блогеру запретили пользоваться интернетом.
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Лерчек дала признательные показания на первом допросе, а затем отказалась от них
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