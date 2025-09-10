Курская полиция начала проверку из-за видео с Романом Алехиным

Управление МВД по Курской области начало проверку из-за видео с администратором популярного Telegram-канала и неизвестного лица, на котором они обсуждают закупку гуманитарной помощи для участников СВО. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Полицейские не назвали имя блогера, но, вероятнее всего, речь идет о Романе Алехине.

На видео, о котором упомянуло ведомство, похожий на него человек обсуждал с контрагентом схему поставки: коммерческая фирма переводит в принадлежащий ему фонд деньги, на 75% которых закупаются лекарства, а остальные 25% остаются владельцу фонда как комиссионные.

Сам блогер признал, что такой разговор у него был в мае, но назвал иные цифры и добавил, что принципиального согласия на участие в схеме не давал.

Еще год назад журналистка Анастасия Миронова рассказывала, что «срочносборы» превратились в бизнес и никакого контроля за этими деньгами нет.