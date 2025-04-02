Кубанские гаишники обложили данью волонтеров, которые гнали авто на СВО

На Кубани автоинспекторы потребовали взятку у перегонявших «буханку» на СВО

Сотрудники ГИБДД остановили в Горячем Ключе Краснодарского края волонтеров, которые перегоняли на спецоперацию УАЗ, известный в народе как «буханка». Полицейские потребовали от мужчин взятку, сообщил Telegram-канал Readovka .

Как пояснило издание, добровольцы за собственные деньги переоборудовали автомобиль для нужд участников спецоперации: кузов закрыли металлической сеткой, сверху натянули маскировочную ткань. Автоинспекторы же заявили, что конструкция нарушает ПДД, за что грозит лишение прав или штраф до 20 тысяч рублей.

Сотрудники дорожно-постовой службы заявили, что металлическая сетка и маскировка машины скрывали регистрационные знаки, и потребовали взятку в обмен на решение вопроса без штрафа.

Водители согласились и отправились за деньгами к ближайшему банкомату. После того как мужчины передали сотрудникам деньги, автоинспекторы их отпустили.

В пресс-службе управления ГИБДД Краснодарского края сообщили изданию, что по факту взятки проводится служебная проверка. Ее результаты передадут руководству для принятия дальнейших решений.

Ранее житель Нижегородской области попытался дать взятку сотруднику ДПС.