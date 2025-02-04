МВД: житель Нижегородской области пытался дать взятку сотруднику ДПС
Жителя деревни Тихая Нижегородской области привлекут к ответственности за попытку дать взятку сотруднику ДПС. Об этом сообщил сайт Pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, 22-летний водитель управлял машиной, которая не была зарегистрирована. При оформлении нарушения автомобилист предложил инспектору 3,5 тысячи рублей, чтобы избежать штрафа.
Страж порядка отказался и обратился в полицию. Специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося.
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