МВД: житель Нижегородской области пытался дать взятку сотруднику ДПС

Жителя деревни Тихая Нижегородской области привлекут к ответственности за попытку дать взятку сотруднику ДПС. Об этом сообщил сайт Pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, 22-летний водитель управлял машиной, которая не была зарегистрирована. При оформлении нарушения автомобилист предложил инспектору 3,5 тысячи рублей, чтобы избежать штрафа.

Страж порядка отказался и обратился в полицию. Специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося.