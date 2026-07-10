Крымчанин получил срок за призывы разрушить мост на полуостров

ФСБ: крымчанина приговорили к 4 годам за призыв разрушить Крымский мост

Жителя Джанкойского района Крыма Николая Семилетова приговорили к четырем годам колонии общего режима за призывы разрушить Крымский мост. Об этом сообщили в управлении ФСБ по полуострову.

Южный военный суд установил, что Семилетов разместил в мессенджере комментарии с призывом к разрушительным действиям против Крымского моста. Также мужчина публично призывал к убийству политических деятелей и россиян.

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