Кровавая бойня в Усохе. Каким был «черный лесоруб», убивший лесничих

В Калужской области «черный лесоруб» жестоко убил трех сотрудников лесничества и еще двух инспекторов взял в заложники, приковав их наручниками к батарее. Пострадавшие смогли вызвать полицию, но подозреваемый к приезду силовиков покончил с собой. О личности убийцы лесничих 360.ru рассказал глава администрации СП «Село Жерелево» Виктор Федарков.

По его словам, лесоруб был адекватным человеком, не проявлял агрессии по отношению к односельчанам, поэтому непонятно, что побудило его так поступить. Люди на него не жаловались. Он им наоборот помогал, с тем же трактором, который у него был.

«Он помогал жителям дровами, огородом обрабатывал», — пояснил собеседник 360.ru.

На вопрос о том, что у мужчины была судимость, в том числе за хранение оружия, Федарков ответил, что тот раньше был «черным копателем». По словам чиновника, он слышал про незаконную вырубку леса, которой подозреваемый мог промышлять в 2011 году.

«Где-то на заросших полях он тоже резал дрова. У него свои поля были там, оформлены были паи. Вот про незаконную рубку я вам не могу сказать», — уточнил Федарков.

Глава администрации также отметил, что в последнее время нападавший жил один в деревне Усохи. Раньше с ним жила жена, но потом уехала. Есть у него и двое взрослых детей.

Собеседник 360.ru добавил, что в райцентре сейчас народ шумит, ведь «такая трагедия на всю страну».

Предварительно, правоохранители выяснили, что сотрудники ГКУ КО «Куйбышевское лесничество» выехали в деревню Усохи, чтобы помешать незаконной вырубке леса. Там их застрелил местный житель, а затем поджег машину с телами, чтобы скрыть преступление. Прокуратура региона показала кадры с места случившегося.