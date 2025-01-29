Место тройного убийства в Калужской области сняли на видео

Прокуратура и СК показали первые кадры с места тройного убийства под Калугой

В Куйбышевском районе Калужской области после тушения загоревшегося автомобиля нашли три тела с признаками насильственной смерти. Первые кадры с места происшествия опубликовала пресс-служба прокуратуры региона.

На снимках с места происшествия можно увидеть полностью обгоревший грузовой автомобиль.

По предварительным данным, сотрудники ГКУ КО «Куйбышевское лесничество» узнали о незаконной вырубке леса и на служебной машине направились в деревню Усохи.

В прокуратуре предположили, что подозреваемый в нанесении ущерба лесному массиву местный житель застрелил сотрудников лесничества и поджег транспортное средство вместе с телами, пытаясь скрыть преступление.

Координацией работы правоохранительных органов в рамках дела занимается прокурор Калужской области Константин Жиляков.

Региональное управление СК обнародовало видеозапись с места происшествия, на котором можно увидеть гильзу от патрона.

Губернатор региона Владислав Шапша ранее сообщил, что местный житель захватил лесничих в заложники, убил троих из них, а затем покончил с собой.