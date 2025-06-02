«Кровь почувствовали». Расстрелянный детьми миллиардера в Оренбурге рассказал о конфликте

Сыновья миллиардера, устроившие потасовку возле отеля Hilton в Оренбурге, вели себя неадекватно и могли находиться под действием наркотиков. Пострадавший владелец фитнес-центра Петр Макеев рассказал 360.ru о полученных травмах.

Стычка произошла в ресторане. Парни, по словам мужчины, специально провоцировали его на глазах знакомых.

«Естественно, не сдержался. Я так понимаю, что это была спланированная провокация. Они хотели… убить хотели», — сказал он.

Прозвучали более 20 выстрелов, мужчина потерял много крови. В ближайшее время врачи сделают ему повторную операцию, чтобы достать пулю из почки.

«Налетали и били кулаками. Я пытался защититься. Вставал, пытался опять как-то их обезвредить. <…> Выстрелы были в голову, и в области сердца первый был, потом в почку», — рассказал бизнесмен.

Информацию о том, что причиной конфликта стала девушка, Макеев опроверг. Проблем с этими парнями он не имел, но знал об их выходках в 2010-2011 и 2020 годах — братья уже нападали на людей, но избежали уголовной ответственности.

«Про них слухи ходят и факты есть — они употребляют наркотики. По их поведению видел, как у них глаза блестят, эти взгляды, это поведение такое непонятное, неадекватное просто. <…> Думаю, кровь почувствовали», — сказал мужчина.

Потасовка произошла 30 мая на улице Маршала Жукова. Пресс-служба УМВД по Оренбургской области сообщила о возбуждении уголовного дела о хулиганстве, задержании нескольких человек и розыске сбежавших. Огонь из травматического оружия открыли, по информации Telegram-канала Baza, трое сыновей местного бизнесмена. Именно им удалось скрыться.