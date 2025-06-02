Три сына миллиардера из Оренбурга расстреляли мужчину в центре города

Сыновья известного оренбургского миллиардера стали участниками перестрелки в центре города. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По данным источника канала, конфликт завязался в одном из местных ресторанов. Причиной тому стала измена девушки одного из наследников бизнесмена.

Сын миллиардера начал кричать на посетителя заведения, которого предпочла возлюбленная, а тот в ответ ударил его. После этого между ними началась потасовка и мужчины со своими компаниями вышли на улицу.

Сыновья миллиардера объединились, достали из своих автомобилей травматические пистолеты, из которых открыли стрельбу по сопернику и избили его. После этого молодые люди скрылись с места происшествия.

Пострадавшего госпитализировали. Врачи провели ему необходимую операцию.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц. В доме одного из братьев провели обыски.

На прошлой неделе вооруженные мужчины устроили стрельбу в жилом комплексе «Спортивный Квартал» в Новой Москве.