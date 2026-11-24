Замоскворецкий районный суд оставил под арестом блогера Валерию Федякину известную как Битмама. Об этом сообщила пресс-служба московских судов.

Срок содержания под стражей по ходатайству следствия продлили до 7 января 2027 года.

Женщину обвиняют в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой и сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. Речь идет о хищении 6,7 миллиарда рублей.

Блогера поместили под арест 27 мая 2026 года и тогда же предъявили обвинение.

Это уже второе подобное дело в отношении Федякиной. В первый раз ее приговорили к семи годам колонии за мошенничество и организацию финансовой пирамиды в июне 2025 года. Тогда ей инкриминировали четыре эпизода преступлений на общую сумму 2,2 миллиарда рублей.