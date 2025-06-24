Криптоблогершу Битмаму приговорили к семи годам за мошенничество

Пресненский суд Москвы вынес приговор предпринимательнице Валерии Федякиной, известной в криптосообществе как Битмама. Ее признали виновной в мошенничестве и приговорили к семи годам лишения свободы. Об этом сообщили РИА «Новости» .

«Суд назначил Федякиной наказание в виде семи лет», — сообщили в суде.

Прокурор потребовал для подсудимой десять лет колонии. Защита настаивала на оправдании.

15 сентября 2023 года Федякину задержали. На следующий день ее арестовали, несмотря на то что она была беременна. В январе предпринимательница родила в больнице при СИЗО «Печатники».

Битмаму обвиняют в четырех эпизодах преступлений на общую сумму 2,2 миллиарда рублей. Следователи Главного следственного управления столичного ГУ МВД утверждают, что Федякина и ее соучастники создали финансовую пирамиду. Предпринимательница отрицает свою вину, заявляя, что сама стала жертвой обмана.

Как сообщили «Известия», Федякина начала работать с криптовалютой в 2018 году. Она заявляет, что помогала клиентам переводить крупные суммы за границу через цифровые валюты. У нее не было статуса индивидуального предпринимателя и юридического лица. Тем не менее, под брендами «Битмама» и «Битмама Финанс» она выдавала кредиты.