Разрушение криптопирамиды. Блогершу Битмаму заподозрили в краже биткоинов

Известную как Битмама блогершу Валерию Федякину обвинили в крупном хищении денежных средств, среди которых дирхамы и биткоины. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«В материалах дела сказано, что ущерб лишь по одному эпизоду составляет порядка 800 миллионов рублей, однако общая сумма ущерба составляет не менее 2,2 миллиарда рублей», — уточнил источник агентства.

Материалы дела свидетельствуют о том, что Федякина предлагала инвесторам вложиться в криптовалюту и обещала им большие доходы. После этого деньги пропадали. Суд арестовал счета и активы подозреваемой для возможного погашения ущерба.

Блогерше, у которой есть вид на жительство в ОАЭ, предъявили обвинения по статье о мошенничестве. Если вина Битмамы будет доказана, ей грозит до 10 лет тюрьмы и штраф в размере до миллиона рублей.

Федякина вину не признала.

Четырех мужчин ранее задержали по подозрению в незаконном обороте средств платежей через нелегальную платежную систему Rapidpay, которую они сами создали.